Церковь в Ганновере заявила, что пастор церкви в Шверингене сообщил чиновникам в четверг, что он обнаружил, что нацистский символ, выгравированный на колоколе, был удален. Он также сказал, что обнаружена записка, которая дает понять, кто несет ответственность за это, однако никаких подробностей не разгласил.

Местная газета Die Harke опубликовала фотографию заметки, которая гласила: «Весенняя чистка 2018».

В прошлом году церковь приостановила использование колокола после того, как на нем была обнаружена свастика. Местные церковные деятели недавно решили вернуть его обратно — решение, которое пастор не одобрил.

Церковь сообщила во вторник, что теперь она рассмотрит, как действовать, и выдвигать ли какие-либо судебные иски.

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