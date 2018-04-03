Сегодня стартует тренировочный процесс юниорской сборной команды Украины в рамках заключительного этапа подготовки к домашнему чемпионату мира, информирует со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

С 3 по 12 апреля команда Олега Игнатьева будет готовиться к главному старту сезона на базе пивоваренного “Терминала”. Первые четыре дня команда будет заниматься по 3:00 на льду (две тренировки в день), а начиная с 8 апреля перейдет на формат одноразовых 2-часовых тренировок.

Кроме тренировочных занятий в рамках учебно-тренировочного сбора состоится контрольный поединок против “Белого Барса”

В общем список игроков, которые примут участие в подготовке к чемпионату мира выглядит следующим образом:

Вратари: Артур Оганджанян (“Boch Militia” U18, США), Дмитрий Сердюк (ДЮСШ “Кристалл” Саратов, Россия), Владислав Гурко (МХК “Динамо”).

Защитники: Кирилл Будько (“СКА-Варяги”, Россия), Сергей Логач, Богдан Грицюк, Михаил Васильев (все — “Белый Барс”), Даниил Бабчук (МХК “Динамо”), Никита Кругляков (МДЮСШ “Днепр”), Андрей Евтухов (ДЮСШ “Льдинка”).

Нападающие: Богдан Середницкий (“Списска Нова-Вес”, Словакия), Давид Иващенко ( “Скалица”, Словакия), Артем Матейченко (ДЮСШ “Локомотив”, Россия), Денис Архипенко (“Wilkes-Barre” / “Scranton Knights”, EHL, США), Александр Пересунько (“Boston Jr. Bruins”, NCDC, США), Артем Пономаренко (“Atlanta Fire”, США), Тимур Хмелев (“Okanagan Europe” U18, Австрия), Феликс Морозов, Дмитрий Даниленко (оба — “Белый Барс”), Дмитрий Халин, Алексей Сиротенко (оба — МХК “Динамо”), Глеб Кривошапкин (ХК “Кременчуг”), Артем Целогородцев, Даниил Дуюнов (оба — МДЮСШ “Днепр”), Станислав Садовиков (Д ЮСШ “Приднепровск”) и Кирилл Ланин (“СДЮСШОР”).

Отметим, что участие в первой тренировке будут 25 хоккеистов, а Станислав Садовиков присоединится к команде 6 апреля. Артем Целогородцев попал в состав по итогам Финала Четырех чемпионата ЮХЛ. Еще одним новым лицом в сборной есть Артем Пономаренко, который в прошлом сезоне выступал в составе херсонского “Днепра”, а ныне выступающий в США.

Заметим, что чемпионат мира по состоянию здоровья пропустит защитник “Белого Барса” Никита Табашник

Добавим также, чемпионат мира между юниоров в Дивизионе 1В пройдет в Киеве с 14-го по 20-е апреля.

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