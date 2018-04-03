Проведение пенсионной реформы позволило не увеличивать пенсионный возраст украинцев еще на десять лет.

"Пока пенсионный возраст увеличивать не будем. В то же время по прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - говорит министр соцполитики Андрей Рева, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики,передает со ссылкой на .

Ранее настаивал на повышении пенсионного возраста. В ответ украинское правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа.

"Если я работаю 35 лет, я должен иметь возможность в 60 лет уйти на пенсию. А мой коллега работает 15 лет. Почему мы должны вместе с ним идти на пенсию в 60 лет? Я больше работал. Поэтому моя рабочая сила больше износилась. Он не работал так интенсивно - значит пойдет позже", - отметил министр.

Закон о всеобщем пенсионном обеспечении в Украине был принят 3 октября 2017 года. 11 октября он вступил в силу. Теперь размер пенсии зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни. В Министерстве соцполитики рассматривают вариант, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомей, чем роль заработной платы.

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