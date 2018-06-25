Вчера президент Порошенко передал ВСУ сертификаты на новые РЛС разработки НВК «Искра». Хорошая новость — новая техника в армии = бОльшая уверенность в безопасности страны.

Но параллельно с тем президент Украины походя «сдал с потрохами» то, что держалось в тайне как минимум 3 года. Речь идёт о сотрудничестве Минского Завода Колёсных Тягачей с украинскими партнёрами. Напомню, что МЗКТ является одним из 6-и крупнейших мировых производителей шасси для ракетных комплексов, других видов вооружений.

Слухи о том, что у части украинской техники (в частности шасси для ГРОМ-2) можно заметить «след МЗКТ» ходили давно, но дальше споров в сети дело продвигалось. Логично, ведь для РФ такое сотрудничество — бооольшой раздражитель. Кремль безуспешно пытался купить МЗКТ, потом отказаться от его продукции, разработав собственное шасси для ракетных комплексов. Но российская «Платформа-О» даже на показ Путину приезжала в качестве груза на другом тягаче.

(Фото: Платформа-О от КАМАЗ на демонстрации)

А дальше читаю слова президента Украины на его странице «Високотехнологічне військове виробництво НВК «Іскра» базується на використанні вітчизняних комплектуючих». Прочитал, смотрю фото с предприятия, за спиной у гаранта знакомая колёсная техника. Сомнения развеялись когда посмотрел кадры видео на странице самого Порошенко — уже в качетсве заставки «морда» тягача Волат. То есть товарищи даже не удосужились один логотипов МЗКТ спилить и присобачить что-то вроде «запорожского гиганта». Volat!

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Тут есть два варианта:

1. Беларуская и украинская сторона решили, что хватить прятяться и называют вещи своими именами. То есть Лукашенко уже не боится в открытую признавать, что Беларусь участвует в разработках новых типов вооружения для Украины. В том числе в области РЭБ и ПВО.

2. Производитель допустил досадную утечку информации, а пресс-служба Порошенко усугубила ситуацию, дав кадры на официальной ФБ-странице первого лица.

И в том и в том случае события будут развиваться интересно. В Кремле кто-то подавился баранкой и нервно матерится. А вот украинское небо, с приёмом нового вооружения будет более защищённым.

И мне, как беларусу приятно, что продукция МЗКТ уже открыто используется для того, чтобы при надобности уменьшить количество «друзей» из-за поребрика, стремящихся приехать (прилететь) в Украину на военной технике и с оружием в руках.

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Игорь Тышкевич

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