«Помимо того, что я учитель, я еще и гражданин, у меня есть позиция, и я через стихотворение выразил ее на странице своей социальной сети», — заявил Бывшев.

В начале марта 2014 года 41-летний учитель опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» стихотворение под названием «Украинским патриотам».

Поэт раскритиковал захват Крыма. Говорит, не мог не отреагировать на аннексию Крыма, поскольку его мать родом из Украины, и он сам провел там детство.

В мае 2014 года прокуратура Кромского района Орловской области возбудила против него уголовное дело по 282-й статье УК РФ, обвинив его в разжигании ненависти и вражды. Свидетелями обвинения выступали в том числе его собственные ученики.

«Я на уроке рассказывал детям, что в Украине было принято к родителям обращаться на «вы». И говорил ребятам, мол: учитесь уважению к старшим. А на суде эти рассказы школьников судья интерпретировала так, что я сталкивал лбами русских и украинцев», — отметил Бывшев.

Лингвистическая экспертиза, которую провели по заказу следствия, в стихотворении «Украинским патриотам» нашла признаки экстремизма. Суд заказал еще одну экспертизу в московской Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, которая не нашла признаков экстремизма.

Суд признал Бывшева виновным, назначил ему триста часов исправительных работ и на два года запретил ему заниматься преподавательской деятельностью.

Бывшев полностью отбыл наказание — наводил порядок на кромском кладбище и подметал городские окраины. В 2015 году в статью 331 Трудового кодекса РФ внесли поправку, по которой судимые за экстремизм пожизненно лишаются права преподавать.

Приговор Бывшев пытается обжаловать в Европейском суде по правам человека.

В следующем стихотворении Бывшева «Украинские повстанцы» состава преступления не нашли. Но внесли автора в федеральный список террористов и экстремистов.

За третье стихотворение «На независимость Украины» на Бывшева возбудили дела сразу по двум статьям УК РФ. Суд по этому делу продолжается.

В феврале 2018 года против Бывшева завели четвертое уголовное дело. Его обвинили в воспрепятствовании правосудию и предварительному расследованию по 294-й статье УК РФ. Это дело, говорит адвокат Бывшева Владимир Сучков, возбудили из-за того, что его подзащитный публиковал на своей странице во «ВКонтакте» рассказы о том, как проходят судебные заседания, и давал интервью журналистам.

Пятое дело против Бывшева завели еще за два стихотворения. Речь идет о стихотворениях «Русский дух» и «Могучая кучка», посвященных сложнойэкологической ситуации в России.

«Люди боятся даже за руку со мной здороваться, все запуганы. Дошло до того, что когда я прихожу в фотоателье и прошу отксерить какие-нибудь документы — мне отказывают, боятся, что станут соучастниками моих «преступлений», — подчеркнул Бывшев.

В городе ему отказывают в приеме на работу. Сейчас Бывшев находится под подпиской о невыезде, ухаживает за своими пожилыми родителями и живет на их пенсию.

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