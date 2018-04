Предварительно местные СМИ сообщают об одном погибшем человеке в результате стрельбы в офисе компании, передает

Точных данных о том, хо погиб на данный момент нет.

Компания Google, владеющая видео-хостингом, заявила о начале расследования инцидента. Госпиталь в Сан-Франциско подтвердил принятие раненых в результате инцидента, однако отказался предоставлять любую информацию о состоянии пострадавших состоянию на этот час.

Более полутора тысяч сотрудников были эвакуированы, на место прибывают федеральные правоохранительные структуры, которые на данный момент отказываются предоставлять конкретную информацию относительно инцидента.

Местная полиция активно призывает жителей избегать улицы, где расположен комплекс сооружений компании YouTube. Также, предварительно, стрельба могла начаться на территории кафе, о чем свидетельствуют брошенные стулья и следы паники между посетителей.

Также полиция остановила автомобильное движение возле жилого квартала, который окружает место происшествия.

What we know so far:



— Police say they’re responding to “active shooter” incident at YouTube headquarters in California

— Gunshots reported at company’s San Bruno offices

— Ambulances at the scene, authorities warn public to stay away https://t.co/6HqpB0Zdv3 pic.twitter.com/LytsLNZpKv