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Огонь в штаб-квартире YouTube открыла женщина, она погибла
03.04.2018 23:59
По данным американского телеканала KTVU, женщина стреляла в своего бойфренда, ранив посторонних, а затем покончила с собой. Известно об одном погибшем в главном офисе YouTube Фото: ЕРА Один из пострадавших рассказал телерепортерам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя.Случайные встречные, оказавшиеся на пути стрелявшей, получили ранения разной степени тяжести. В ближайшие две больницы отправлены, по разным сведениям, от семи до 10 человек.По данным CBS, мужчина, в которого стреляли, также был вооружен.Шериф полиции Сан-Бруно Эд Барберини подтвердил телеканалу ABC, что убитая женщина подозревается в стрельбе по посетителям штаб-квартиры YouTube.

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