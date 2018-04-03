По данным американского телеканала KTVU, женщина стреляла в своего бойфренда, ранив посторонних, а затем покончила с собой. Известно об одном погибшем в главном офисе YouTube Фото: ЕРА Один из пострадавших рассказал телерепортерам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя.Случайные встречные, оказавшиеся на пути стрелявшей, получили ранения разной степени тяжести. В ближайшие две больницы отправлены, по разным сведениям, от семи до 10 человек.По данным CBS, мужчина, в которого стреляли, также был вооружен.Шериф полиции Сан-Бруно Эд Барберини подтвердил телеканалу ABC, что убитая женщина подозревается в стрельбе по посетителям штаб-квартиры YouTube. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки женщина что собой данным человек Теги: мир