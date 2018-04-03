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Огонь в штаб-квартире YouTube открыла женщина, она погибла
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03.04.2018 23:59
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По данным американского телеканала KTVU, женщина стреляла в своего
бойфренда, ранив посторонних, а затем покончила с собой. Известно
об одном погибшем в главном офисе YouTube Фото: ЕРА Один из
пострадавших рассказал телерепортерам, что женщина стреляла в
своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила
его, после чего выстрелила в себя.Случайные встречные, оказавшиеся
на пути стрелявшей, получили ранения разной степени тяжести. В
ближайшие две больницы отправлены, по разным сведениям, от семи до
10 человек.По данным CBS, мужчина, в которого стреляли, также был
вооружен.Шериф полиции Сан-Бруно Эд Барберини подтвердил телеканалу
ABC, что убитая женщина подозревается в стрельбе по посетителям
штаб-квартиры YouTube.
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