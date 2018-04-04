

Очень символичное фото.

Любая живописная картина, как известно, обычно состоит из мазков. Из тысячи маленьких мазочков, каждый из которых становится виден, только если подойти близко, а иногда и достать лупу. Но, зато чтобы увидеть картину целиком, нужно отойти подальше.

И сегодня мы уже можем уверенно заявлять о том, что изменения в мире, о которых так долго говорили большевики, наступили.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!

Кто, находясь в трезвом уме и доброй памяти, мог представить себе 20-25 лет назад, что Китай будет вводить санкции и заградительные пошлины для американских товаров? Какая-то отсталая и нелепая КНР единственной победившей сверхдержаве, поставляющей бройлерные ножки Буша одичалому постсоветскому пространству?! Никто себе не мог такого представить.

Всякие Фукуямы поспешно объявляли «конец истории», другие аналогичные, кхм, «мыслители» не менее торжественно провозглашали «начало американского столетия», а отдельные сторонники теории золотого миллиарда и вовсе писали, что цивилизационное и технологическое отставание только мира от США непреодолимо, и теперь разделение на цивилизацию и варваров закреплено навсегда (там обычно было многобуков, но смысл примерно таков).

И вот Китай, по факту ставший первой экономикой мира, вводит списки в 128 американских товаров, на которые вводятся заградительные пошлины. Причём, если вчитаться, оказывается, что пошлины вводятся на всякие разности — вина, орехи, некоторые виды сельхозпродукции и так далее.

Ничего высокотехнологичного. А знаете почему? Потому что ничего высокотехнологичного, что бы производилось в Соединённых Штатах, в Китай попросту не продаётся. «Сияющий град на холме» и «страна недостижимо высоких технологий» по факту превратилась в китайский приусадебный участок, где выращивают всякую второстепенную фигню, которую самим производить просто лень (как про канадскую экономику часто прикалываются, что она построена на экспорте кленового сиропа).

Мазки. Турция заявила, что французам, которые недавно высказали намерение разместить в Сирии свой «миротворческий контингент для защиты курдов», нечего делать в суверенной стране, тем более что «борьба с остатками ИГ на территории Сирии практически завершена».

А ещё недавно французские экспедиционные корпуса невозбранно шлялись по Мали, ЦАР и ряду других государств. Нынче же их прилюдно щёлкнули по носу со словами «Не суйся».

Ещё мазки. Малоизвестная группа «Сирийское народное сопротивление» заявила, что её подразделения ночью на 3 апреля атаковали из миномётов американскую военную базу в Ракке (и выложила соответствующее видео обстрела). И будут атаковать американцев и впредь.

Представляете, какой это открывает простор для маневра? Кто угодно (русские, сирийцы, иранцы, курды — да вообще кто угодно, хотя палестинцы!) теперь может обстреливать американцев из гранатомётов и миномётов, взрывать фугасами и убивать снайперами — всё это можно списать на никому не известную группировку.

Недаром Трамп на днях, выступая перед военными, заявил «Мы можем уйти из Сирии не быстро, а очень быстро. Очень быстро».

И тут Поняковский понял, что сейчас его будут бить. Возможно даже ногами.

Некоторые мазки особенно символичны. Рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг компании «Тесла», главного детища иконы западопоклонников Илона Маска. Показатели производства, даже с задержкой, не смогли выйти на ранее заявленные Маском показатели (причём разговор идёт не о процентах, а о порядках).

Рыночная капитализация компании сразу же резко снизилась, а в прессе появились аналитические статьи о надутом пузыре и неизбежности банкротства (ровно то, что мы с Русланом Кармановым говорим уже несколько лет).

Теперь, когда мы рассмотрели несколько мазков близко, отойдите от картины и осмотрите её целиком. А мы продолжим прибавлять всё новые и новые мазки. Ну уже в следующих публикациях…

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