Оеоло 30 тысяч авирейсов могут задержаться до 30 минут в связи с техническим сбоем в системе. Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт Eurocontrol.

“Выявлена ​​проблема с системой ETFMS, и в настоящее время ведется работа по возврату к нормальной работе”, — сказано в сообщения организации.

Отмечается, что были нарушены планы полетов, и операторам воздушных судов предложено обновить эти данные.

“Мы ожидаем, что нормальные операции NM возобновятся к концу этого вечера”, — отметили в Eurocontrol.

На сегодняшний день в европейской сети запланировано 29 500 рейсов. Примерно половина из них могут опаздывать в результате сбоя системы. Сейчас проводятся работы по устранению неполадок в системе.

Отметим, ETFMS является центральным элементом функции управления потоками Network Manager, которая регулирует поток полетов по всей Европе. Контроль за воздушным движением не подвергался прямому воздействию, и от этого инцидента не было последствий для безопасности.

Как сообщал в аэропорту Будапешта столкнулись пассажирские автобусы.

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