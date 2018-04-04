Правительство заявило во вторник, что запрет является самым жестким в Европе и наложит максимальный пятилетний тюремный срок на правонарушителей.

Секретарь по вопросам окружающей среды Майкл Гоув говорит, что «отвратительная торговля слоновой костью должна уйти в прошлое».

Будут исключения для некоторых старинных музыкальных инструментов и для произведений искусства, таких как портретные миниатюры, которым более ста лет.

По словам защитников природы, около 20000 слонов в год убивают из-за бивней. Дэвид Каддрей из Международного фонда защиты животных говорит, что британский запрет посылает «ясное и недвусмысленное сообщение о том, что торговля слоновой костью закончена и по праву отправляется в книгу истории».

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