Граждане России начинают понимать, что нахождение у власти президента РФ Владимира Путина грозит их выживанию, считает российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой. Боровой: Кремль осознает бесперспективность сохранения статус-кво Фото: Константин Боровой / Facebook "Судя по последним событиям, это маловероятно... Я имею в виду Волоколамск, Кемерово. Ситуация все больше и больше становится дуалистической. Либо граждане выживают, либо Путин. Эта формула "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" постепенно трансформируется в формулу "есть Путин – нет граждан России, есть граждане России – нет Путина", – рассказал он.По мнению оппозиционера, граждане России начали понимать, что нахождение у власти Путина – это вопрос их выживания и самозащиты."Раньше не только губернаторы, но и сами граждане произносили фразы благодарности Путину или сочувствия Путину в связи с гибелью детей. А теперь уже начали выступать против власти. Это свидетельство более реалистичного восприятия реальности – не через пропагандистские установки, а так, как оно есть на самом деле", – пояснил Боровой.По мнению эксперта, события в Кемерово испугали власти."Кремль осознает бесперспективность сохранения статус-кво. И это значит, что даже Кремль готов меняться, адаптироваться. Я не думаю, что Кремль готов уступать власть, потому что это очень страшно. И конечно, что тогда придется нести ответственность за многие-многие преступления. Но осознание того, что эта безграничная власть кончается, можно рассматривать как экспертное заключение Кремля по поводу своего выживания", – рассказал оппозиционер.Боровой считает, что Россия приближается к периоду перемен, однако Запад не будет вмешиваться в ситуацию в РФ."Граждане России сохраняют эту власть, они ее избрали. Пусть были фальсификации, но никто не протестует против существующего положения. Если это устраивает граждан – ну и слава богу, дай бог здоровья этим гражданам. Никто менять ситуацию, восстанавливать демократию в России не будет. Это могут сделать только сами граждане", – подытожил он.21 марта на мусорном полигоне Ядрово близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции протеста против свалки.31 марта задержали одного из организаторов митингов Артема Любимова. Активист объявил голодовку.1 апреля Истринский городской суд Московской области арестовал Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске во время акции протеста задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек. В связи с гибелью людей в городе прошла многотысячная акция протеста.27 марта в Кемерово побывал Путин. 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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