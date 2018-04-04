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Боровой: Формула "есть Путин - есть Россия" трансформируется в формулу "есть Путин - нет граждан России"
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04.04.2018 00:07
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Граждане России начинают понимать, что нахождение у власти
президента РФ Владимира Путина грозит их выживанию, считает
российский оппозиционер и политический знаток Константин Боровой.
Боровой: Кремль осознает бесперспективность сохранения
статус-кво Фото: Константин Боровой / Facebook "Судя по последним
событиям, это маловероятно... Я имею в виду Волоколамск, Кемерово.
Ситуация все больше и больше становится дуалистической. Либо
граждане выживают, либо Путин. Эта формула "есть Путин – есть
Россия, нет Путина – нет России" постепенно трансформируется в
формулу "есть Путин – нет граждан России, есть граждане
России – нет Путина", – рассказал он.По мнению
оппозиционера, граждане России начали понимать, что нахождение у
власти Путина – это вопрос их выживания и самозащиты."Раньше
не только губернаторы, но и сами граждане произносили фразы
благодарности Путину или сочувствия Путину в связи с гибелью детей.
А теперь уже начали выступать против власти. Это свидетельство
более реалистичного восприятия реальности – не через
пропагандистские установки, а так, как оно есть на самом
деле", – пояснил Боровой.По мнению эксперта, события в
Кемерово испугали власти."Кремль осознает бесперспективность
сохранения статус-кво. И это значит, что даже Кремль готов
меняться, адаптироваться. Я не думаю, что Кремль готов уступать
власть, потому что это очень страшно. И конечно, что тогда придется
нести ответственность за многие-многие преступления. Но осознание
того, что эта безграничная власть кончается, можно рассматривать
как экспертное заключение Кремля по поводу своего
выживания", – рассказал оппозиционер.Боровой считает, что
Россия приближается к периоду перемен, однако Запад не будет
вмешиваться в ситуацию в РФ."Граждане России сохраняют эту власть,
они ее избрали. Пусть были фальсификации, но никто не протестует
против существующего положения. Если это устраивает граждан –
ну и слава богу, дай бог здоровья этим гражданам. Никто менять
ситуацию, восстанавливать демократию в России не будет. Это могут
сделать только сами граждане", – подытожил он.21 марта на
мусорном полигоне Ядрово близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2. В городе начались акции
протеста против свалки.31 марта задержали одного из
организаторов митингов Артема Любимова. Активист объявил
голодовку.1 апреля Истринский городской суд Московской области
арестовал Любимова на 15 суток. В этот же день в Волоколамске
во время акции протеста задержали активистов
незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили,
заявив, что никаких нарушений нет.Пожар в четырехэтажном торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В
Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о
пропаже и гибели 64 человек. В связи с гибелью людей в городе
прошла многотысячная акция протеста.27 марта в Кемерово побывал
Путин. 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев подал в отставку.
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