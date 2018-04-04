В Украине продолжается курс на децентрализацию власти. Сейчас уже 47 городов областного значения ожидают возможности присоединения сельских общин. О таком заявил в эфире “5 канала” в программе “Информационный вечер” вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает

“До конца года мы ожидаем с принятием этого закона такой мощный требование на то, чтобы приобретать статус объединенных территориальных общин и брать на себя полномочия и реализовывать те проекты, которые будут влиять на качество жизни людей”, — сказал министр.

Зубко также рассказал, почему сейчас активно развиваются сельские общины: “Они стремятся городской жизни, качеству городской жизни. Качественного образования, качественной здравоохранения, качественного освещения на улице и сам вопрос, каким образом община сельская будет развиваться и добиваться качественного уровня всех сервисов, начиная от административного, общественного, здравоохранения, образования ... После того, как сельская община принимает решение охотно проголосовав за присоединение к городу, она довыбирает депутатов, которых делегирует в городской совет, которые отстаивают (их интересы). Это совсем другой подход к инфраструктуре и перспективы развития этой общины”.

Как сообщал Зубко объяснил требование МВФ относительно цены на газ.

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