|МИД России заявили о помощи российских военных в эвакуации сирийских повстанцев
|04.04.2018 00:09
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Город Дума был одним из первых центров восстания против президента Башара Асада в 2011 году и стал домом для армии ислама, самой большой группы мятежников в восточном пригороде сирийской столицы Гуты.
Министерство обороны России заявило во вторник, что 24 автобуса за последние сутки вывезли более 1100 мятежников и членов их семей на севере Сирии. Эвакуация началась в понедельник.
Сделка между группой и российскими военными знаменует собой конец недельного толчка сирийским правительством, чтобы укрепить контроль над пригородами.
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