ДТП со смертельным исходом произошла в Харькове. Погибли водитель и
пассажир автомобиля "Славута". | "Славута" выехала на полосу
встречного движения, утверждают в полиции Фото: Поліція Харківщини
/ Facebook ДТП произошла 3 апреля около 22.25 перед Алексеевским
мостом в Шевченковском районе областного центра."Предварительно
установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения
задел легковые машины Daewoo Lanos и Chtvrolet, выехал на встречную
полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи Renault. В
результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина – водитель и
пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", врач,
врач и пациент, получили различные травмы", – проинформировали в
полиции.
https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/1665593833538574
Пользователь YouTube overfolder разместил видео с регистратора
машины, проезжавшей место происшествия спустя несколько минут после
тройного столкновения.ВИДЕОВидео: overfolder / YouTube
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