ДТП со смертельным исходом произошла в Харькове. Погибли водитель и пассажир автомобиля "Славута". | "Славута" выехала на полосу встречного движения, утверждают в полиции Фото: Поліція Харківщини / Facebook ДТП произошла 3 апреля около 22.25 перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе областного центра."Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковые машины Daewoo Lanos и Chtvrolet, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи Renault. В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина – водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", врач, врач и пациент, получили различные травмы", – проинформировали в полиции. https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/1665593833538574 Пользователь YouTube overfolder разместил видео с регистратора машины, проезжавшей место происшествия спустя несколько минут после тройного столкновения.ВИДЕО Видео: overfolder / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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