А потом, когда потеплело, даже заявили, что украинцы сэкономили до 35% газа и тепла после призыва «Нафтогаза» к экономии. Однако в начале апреля газовый монополист выступил с новым призывом — обращаться к поставщикам тепла с просьбой об отключении отопления в многоквартирных домах, чем поставил под сомнение факт экономии топлива в марте жителями тех же многоквартирных домов.

Прикрути 2.0

НАК «Нафтогаз» решил повторить свой фокус с инициативой #Прикрути и на этот раз обратился к ОАО «Киевэнерго» с просьбой отключить его офис в столице от теплоснабжения. Монополист призвал другие компании и простых украинцев участвовать в такой инициативе. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

«Мы попросили «Киевэнерго» отключить отопление в нашем офисе. Выражаем так полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании — присоединяйтесь!» — говорится в сообщении.

Казалось бы, отличная инициатива, если не принимать во внимание тот факт, что даже главный офис газового монополиста не может самостоятельно регулировать подачу тепла в батареи.

— Я нахожусь приблизительно в таком же положении, как «Нафтогаз України», — говорит киевлянин Андрей. — Температура моих батарей полностью зависит от действий «Киевэнерго». В старых домах на радиаторах нет терморегуляторов, вот и приходится надеяться на добрую волю монополистов. Единственный способ «прикрутить» отопление в моем случае — это начать сушить на нем белье или просто набросить на радиаторы простыню, чтобы уменьшить теплоотдачу. Правда, денежной экономии такие действия практически не дадут. Ведь соседи попросту откроют окна, когда станет жарко.

Кто может?

Регулировать тепло в своих квартирах могут жители новых домов с индивидуальной разводкой тепла, жители частных и многоквартирных домов, которые заменили батареи на современные с терморегуляторами.

— После того как я купил квартиру в новострое, я сам себе хозяин, — говорит киевлянин Алексей. — На каждом радиаторе у меня стоит регулятор, который позволяет отключать подачу тепла, когда меня нет дома или в межсезонье. Когда за окном от +10 до -5 градусов, я регулирую температуру кондиционером. Это в полтора раза дешевле, чем при помощи центрального отопления. В то же время у родителей в старом доме из-за вертикальной разводки батарей экономить таким образом не получается.

При этом даже если у вас в доме есть счетчик тепла, то подачу теплоносителя должен регулировать или поставщик тепла, или умышленно обученный сантехник. По словам эксперта по энергоэффективности Игоря Черкашина, 95% многоквартирных домов не оборудованы домовыми системами регулирования подачи тепла.

— В половине от оставшихся 5% они не имеют надлежащего сервисного обслуживания, что в результате превращает их в модное, но бесполезное железо, — говорит знаток. — Любая техника требует сервисного обслуживания.

Так что все призывы «Нафтогаза» «прикрутить фитилек» являются мало реализуемыми лозунгами. Их могут подхватить разве что жители многоквартирных домов или частного сектора. Но там и так отключают тепло при первой возможности — никто не хочет платить лишнее.

Как повлиять на поставщика

Давайте представим, что жители многоквартирных домов послушали газового монополиста и начали массово просить местных поставщиков тепла отключить им подачу тепла. Как говорят эксперты, поставщики тепла будут следовать прописанным в нормативной документации правилам.

«Отопительный период начинается согласно соответствующим распоряжениям местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 °С или ниже, — говорится на сайте «Киевэнерго». — Отопительный период заканчивается согласно соответствующим распоряжениям местных органов самоуправления, если в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8 °С».

По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, звонки в облэнерго с просьбой отключить отопление не имеют никакой юридической силы. Поэтому поставщики тепла будут ждать. Пока погода не сжалится над Украиной и в течение трех суток не будет стабильных 8 градусов выше нуля.

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