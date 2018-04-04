Генеральный директор футбольного клуба "Мариуполь" прокомментировал матч против киевлян. Андрей Санин сказал, что "" считает "азовцев" новым главным соперником.

"" достиг космических высот, следовательно "" нужен новый соперник, и они выбрали нас. Для нас это хороший раздражитель ", передает со ссылкой на .

Также генарльний директор азовцев, считает, что Шапаренко воспитали в Мариуполе.

"Счет на табло, но я не могу сказать, что мы проиграли по этой игре. Герой матча Шапаренко - так это наш воспитанник! В любом случае победил Мариуполь. Потому что в городе состоялся праздник футбола, 11000 болельщиков смотрели игру и нас посетил президент Украины ", - рассказал Санин.

Главный воспитатель киевлян Александр Хацкевич доволен игрой своих подопечных и победой в бескомпромиссном матче.

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