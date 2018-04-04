В России чиновник поздравил жительницу Санкт-Петербурга с годовщиной теракта. Видео
04.04.2018 00:23
Глава муниципального округа Балканский в Санкт-Петербурге Савелий
Лебедев пришел с поздравлениями в гости к женщине, пережившей
теракт в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Лебедев, улыбаясь,
сказал, что "пришел поздравить именинницу". Женщина уточнила, что
она не именинница, а год назад пережила "печальное событие". "Ну я
не могу остаться в стороне. Просто у меня тоже бабушка с дедушкой
были в концлагере каком-то. Поэтому я очень серьезно отношусь к
этому всему", – ответил чиновник. Видео посещения Лебедева
опубликовал Валерий Ганиев на канале в YouTube. | Чиновник
подарил жертве теракта цветы в годовщину трагедии Скриншот: Валерий
Ганиев / YouTube 3 апреля 2017 года около 15.00 в метро
Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и
"Технологический институт" произошел взрыв. 11 человек,
включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова, погибли на
месте, четверо скончались в больницах. Еще одну бомбу
обнаружили на станции метро "Площадь восстания". Взрывное
устройство, замаскированное под
огнетушитель, обезвредили.Правоохранители сообщали, что по
делу о теракте арестованы граждане Таджикистана, Узбекистана,
Кыргызстана и России.видео Видео:
Валерий Ганиев / YouTube