Глава муниципального округа Балканский в Санкт-Петербурге Савелий Лебедев пришел с поздравлениями в гости к женщине, пережившей теракт в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Лебедев, улыбаясь, сказал, что "пришел поздравить именинницу". Женщина уточнила, что она не именинница, а год назад пережила "печальное событие". "Ну я не могу остаться в стороне. Просто у меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то. Поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему", – ответил чиновник. Видео посещения Лебедева опубликовал Валерий Ганиев на канале в YouTube. | Чиновник подарил жертве теракта цветы в годовщину трагедии Скриншот: Валерий Ганиев / YouTube 3 апреля 2017 года около 15.00 в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. 11 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова, погибли на месте, четверо скончались в больницах. Еще одну бомбу обнаружили на станции метро "Площадь восстания". Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обезвредили.Правоохранители сообщали, что по делу о теракте арестованы граждане Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и России.видео Видео: Валерий Ганиев / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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