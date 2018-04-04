Алекс ван дер Зваан

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы в США привело к вынесению первого приговора. Суд в Вашингтоне во вторник, 3 апреля, приговорил адвоката из Лондона Алекса ван дер Зваана за дачу ложных показаний к 30 суткам ареста и штрафу в размере 20 тысяч долларов. В феврале 33-летний ван дер Зваан признал себя виновным и сотрудничает со следствием.

Он преднамеренно солгал следствию о своих контактах и отношениях с Риком Гейтсом, бывшим сотрудником предвыборного штаба Дональда Трампа, а также еще с одним человеком, чье имя не разглашается (в судебных документах его называют «персоной А»). По данным американских СМИ, речь идет об агенте ГРУ, который в 2016 году работал в Киеве. Ван дер Зваан — зять российского бизнесмена Германа Хана, долларового миллиардера, акционера «Альфа-Групп» и фигуранта «кремлевского списка», составленного Госдепартаментом США.

Во время допроса, проведенного в ноябре 2017 года, ван дер Зваан сообщил, что в последний раз общался с Риком Гейтсом в августе 2016 года, а также что его последний контакт с «персоной А» имело место в 2014 году. На самом же деле ван дер Зваан выходил на связь с обоими еще в сентябре 2016 года. Помимо этого адвокат дал неверные показания об одном электронном письме.

Обвинения в финансовых нарушениях Рику Гейтсу были предъявлены в октябре 2017 года. Вместе с ним обвиняется и прежний руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Гейтс и Манафорт были бизнес-партнерами, а также вместе работали на экс-президента Украины Виктора Януковича. Свою вину Гейтс и Манафорт не признали.

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