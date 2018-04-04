В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба. Стрелком оказалась женщина. Об этом сообщает со ссылкой на CNN и CBC.

По предварительным данным, она застрелилась, передает CNN со ссылкой на шефа полиции Сан-Бруно Еда Барберини.

В результате происшествия один человек погиб и еще четверо пострадали. По меньшей мере один из раненых, 36-летняя женщина, находится в критическом состоянии, заявили в больнице Сан-Франциско.

По предварительным данным, стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 23 часов по киевскому времени) в открытом кафе у здания штаб-квартиры YouTube, где работают около 1 700 человек. Сотрудников компании эвакуировали.

Как сообщал СМИ сообщают о не менее 1 погибшего человека в офисе YouTube.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира