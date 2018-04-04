|Стрельбу в YouTube устроила женщина, она убила 1 человека, ранил 4, после чего - застрелилась
|04.04.2018 00:31
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В штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно произошла стрельба. Стрелком оказалась женщина. Об этом сообщает со ссылкой на CNN и CBC.
По предварительным данным, она застрелилась, передает CNN со ссылкой на шефа полиции Сан-Бруно Еда Барберини.
В результате происшествия один человек погиб и еще четверо пострадали. По меньшей мере один из раненых, 36-летняя женщина, находится в критическом состоянии, заявили в больнице Сан-Франциско.
По предварительным данным, стрельба произошла около 13 часов по местному времени (около 23 часов по киевскому времени) в открытом кафе у здания штаб-квартиры YouTube, где работают около 1 700 человек. Сотрудников компании эвакуировали.
Как сообщал СМИ сообщают о не менее 1 погибшего человека в офисе YouTube.