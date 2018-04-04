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Парасюк: На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, расстрелявшей беркутовцев на Майдане
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04.04.2018 00:31
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Внефракционный нардеп Владимир Парасюк заявил, что его могут
арестовать по тому же делу, что и активиста Евромайдана Ивана
Бубенчика. Парасюк сообщил, что его приглашали в ГПУ на
разговор по делу о расстреле на Майдане Фото: ЕРА "Меня приглашали
в Генпрокуратуру на разговор по этому делу. На меня хотят повесить
статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла
беркутовцев на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь,
я знаю и уверен, что такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет
сделать", – подчеркнул он.По словам Парасюка, ГПУ останавливает
только его статус народного депутата."Если стоит вопрос: будут ли
они снимать с меня депутатскую неприкосновенность? Это уже
политический вопрос. Ведь вопрос не в Парасюке и Бубенчике. А в
том, как они зайдут в Верховную Раду и представят представление на
меня, когда за четыре года не показали результатов в деле расстрела
Майдана", – отметил нардеп.Парасюк добавил, что в отношении нардепа
от "Самопомочі" Семена Семенчко тоже могут "шить дело" по событиям
АТО.3 апреля Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд
Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной
прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве
правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а
также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016
года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что
утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова
двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор,
нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел
жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух
командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок,
и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили,
что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за
амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в
качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.
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