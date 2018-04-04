Внефракционный нардеп Владимир Парасюк заявил, что его могут арестовать по тому же делу, что и активиста Евромайдана Ивана Бубенчика. Парасюк сообщил, что его приглашали в ГПУ на разговор по делу о расстреле на Майдане Фото: ЕРА "Меня приглашали в Генпрокуратуру на разговор по этому делу. На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла беркутовцев на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, я знаю и уверен, что такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет сделать", – подчеркнул он.По словам Парасюка, ГПУ останавливает только его статус народного депутата."Если стоит вопрос: будут ли они снимать с меня депутатскую неприкосновенность? Это уже политический вопрос. Ведь вопрос не в Парасюке и Бубенчике. А в том, как они зайдут в Верховную Раду и представят представление на меня, когда за четыре года не показали результатов в деле расстрела Майдана", – отметил нардеп.Парасюк добавил, что в отношении нардепа от "Самопомочі" Семена Семенчко тоже могут "шить дело" по событиям АТО.3 апреля Бубенчик был задержан и доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего.В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flifht Бубенчик рассказал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – сказал Бубенчик.В ГПУ тогда говорили, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной парламентом. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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