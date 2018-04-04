Центральный баннер под которым шли руководители марша

Прошли по ул. Грушевского от стадиона им. Валерия Лобановского до Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента. Отдали представителям власти пакет антиолигархических законопроектов.

На марш националисты начали собираться в 8:00. Часть участников приехали самостоятельно из регионов. Некоторых централизованно привезли автобусами.

Люди собираются на площади перед стадионом им. Валерия Лобановского.

Полицейские для формирования колонн перекрывают проезд по ул. Грушевского. Спецназовцев не видно, между активистами ходят полицейские в синих жилетах.

Колонна должна была стартовать в 10:00. Но марш задержали.

«Лидеры пошли к памятнику Жизневского (белорус Михаил Жизневский погиб на ул. Грушевского 20 января 2014 во время революции Достоинства — Gazeta.ua) положить цветы. Ждем», — объясняет один из организаторов. Через несколько минут колонна трогается.

Впереди идут руководитель «Свободы» Олег Тягнибок, голова партии «Национальный корпус»Андрей Белецкий и руководитель «Правого сектора» Андрей Тарасенко. За ними люди с плакатами: «За украинское будущее без олигархов», «Чемодан. Вокзал. Мальдивы» и с изображением, похожим на президента Петра Порошенко с бокалом вина. Также несут партийные флаги и государственные флаги. Скандируют: «Слава Украине! Героям слава!».

«Порошенко здесь как живой вышел. Прямо, как на Мальдивах, — говорит «свободовец» Валентин Палянчук. — Я приехал из Пирятина на Полтавщине. Это райцентр по трассе Киев-Полтава. Все там останавливаются, чтобы поесть и кофе попить. Последние годы в городе закрылось около 50 магазинчиков. Зато теперь есть ресторан друга Порошенко. Трассу просто приватизировали. Даже Янукович такого себе не позволял».

Колонна остановилась возле здания Кабинета министров.

«Внутренний главный враг сегодня — это олигархи. Небольшой кучка их обогащается, а нация через них беднеет. Поэтому требуем от властей принятия четкого плана — антиолигархического пакета коренных преобразований», — выступает руководитель ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Антиолигархический пакет законопроектов состоит из двух частей.

Экономический блок: это законы о деофшоризации, об отмене частных монополий, о внедрении налога на роскошь и прогрессивной шкалы налогообложения, о прекращении приватизации стратегических предприятий и предотвращения приватизации земли сельскохозяйственного назначения.

Политический блок: законы об импичменте президента, об отмене депутатской, судейской, президентской неприкосновенности, о прозрачной и простой процедуре отзыва депутатов, чиновников и судей, новый избирательный закон.

«Только слепой не видит, как низко упал уровень жизни абсолютного большинства украинцев — продолжает Олег Тягнибок. — И это не «дешевый популизм» и не поиск «зради». Это математический факт. 190 евро в месяц. Самая низкая чистая средняя зарплата в Европе. За такую ​​сумму, должны работать люди в эксплуатируемой олигархами Украине. Когда в Польше, которая имела ниже экономические стартовые позиции в начале 1990-х,сейчас это 748 евро. Так, у наших соседей войны нет. Но вы и не назовете ни одного олигарха в Польше или Эстонии. Их президенты, генеральные прокуроры, парламентарии, чиновники не являются фигурантами оффшорных «панамагейтив». Они даже в мирное время не позволяют себе «балдеть» на Мальдивах и Сейшелах за сотни тысяч долларов».

Участник шествия жжет розовый фаер под Кабмином. Это была единственная пиротехника на акции

Слово предоставляют лидеру «Национального корпуса» Андрей Белецкому. Он рассказывает историю боевого летчика Владислава Волошина, который 18 марта покончил жизнь самоубийством в Николаеве:

«Владислав не мог стать подонком, купиться за миллион. Решил идти по идее до конца и покончил жизнь самоубийством. Нам удалось привлечь к ответственности местного губернатора Алексея Савченко (активисты обвиняют его в давлении на Владислава Волошина из-за отмывания денег на ремонте аэропорта Николаева. Летчик возглавлял его с декабря 2017 года. 30 марта Савченко написал заявление об отстранении от должности на время следствия). Несмотря на то, что за его спиной стоит власть президента, националистам удалось заставить его уйти в отставку на время следствия. Потому что за нами — идея и правда. Нам нужно идти вперед — за независимую, сильную, большую, богатую украинскую Украину».

Лидер «Правого сектора» Андрей Тарасенко говорит о том, что олигархический режим является внутренней оккупацией Украины.

«99% власти паразитирует на украинцах. Президент позволяет своим заводам делать военные заказы. Но с тех заводов уходят скорые помощи, которые простреливаются автоматами. Поэтому мы будем бороться, чтобы режим внутренней оккупации упал. А во власти будет политическая сила, которая была украинской по существу «, — говорит Тарасенко.

В Кабмин идут народные депутаты из «Свободы» Михаил Головко и Андрей Ильенко, «азовец» Олег Петренко. С премьер-министром Владимиром Гройсманом общаются почти час.

«Гройсман не понял наши требования. Смотрел стеклянными глазами», — говорит Михаил Головко.

Участники акции отправляются в Верховную Раду. Там народные депутаты не могут проголосовать за отмену е-деклараций для общественных организаций. Дважды не набирают нужного количества голосов для включения соответствующего законопроекта в повестку дня.

Представители участников марша идут на разговор со спикером Андреем Парубием. Возвращаются через 30 мин.

«Он пообещал дать время на выступление для презентации антиолигархических законопроектов на заседании Верховной Рады», — говорит депутат- «свободовец» Олег Осуховский.

Под Администрацией президента дежурит два ряда полицейских.

Митингующих дальше угла улиц Банковой и Институтской не пускают.

«Как всегда, барыга сидит за тремя замками. Все скрывается от людей», — сплевывает киевлянин Игорь Антонов.

Участники марша националистов идут мимо Нацбанка в гости к президенту Порошенко

Копию законопроектов и заявление националистов в Администрацию президента относит Андрей Ильенко.

«Знаете, что нам надо делать? Работать на местах, в регионах. Потому что изменения стартуют всегда снизу», — говорит Владимир Москаль из Львовщины.

Андрей Ильенко возвращается через 20 мин. Говорит, в АП зарегистрировали заявление. Но президент Порошенко отказался от встречи.

«Наша акция имеет результат, поскольку информирует украинцев о том, что происходит и каков выход из ситуации. Мы понимаем — за один день ничего кардинально не изменится. Но шаг за шагом будем идти к нашей цели», — говорит Ильенко.

В 15:00 участники марша поют гимн Украины. После этого расходятся. Народные депутаты возвращаются в Верховную Раду на вечернее заседание.

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