Вметро города Дуйсбург, Германия, сегодня столкнулись два поезда.Более 30 человек получили ранения,передает со ссылкой на .

Инцидент произошел во второй половине дня. По предварительным данным, 35 ​​человек получили травмы различной степени тяжести, из них двое пострадали очень серьезно. Одного человека доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, других людей врачи осматривают на улице.

"Все еще легко обошлось. Люди с легкими травмами упали и получили ушибы", - отметили в пожарной службе.

Пока других деталей и причину аварии не сообщют. Станцию ​​метро, ​​на которой произошло столкновение, временно закрыли.

В американском штате Индиана в аэропорту Мэрион произошла авария. На взлетной полосе столкнулись легкомоторный и реактивный самолет.

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