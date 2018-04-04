|В немецком метро столкнулись два поезда: десятки людей получили ранения
|04.04.2018 00:35
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Вметро города Дуйсбург, Германия, сегодня столкнулись два поезда.Более 30 человек получили ранения,передает со ссылкой на .
Инцидент произошел во второй половине дня. По предварительным данным, 35 человек получили травмы различной степени тяжести, из них двое пострадали очень серьезно. Одного человека доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, других людей врачи осматривают на улице.
"Все еще легко обошлось. Люди с легкими травмами упали и получили ушибы", - отметили в пожарной службе.
Пока других деталей и причину аварии не сообщют. Станцию метро, на которой произошло столкновение, временно закрыли.
В американском штате Индиана в аэропорту Мэрион произошла авария. На взлетной полосе столкнулись легкомоторный и реактивный самолет.
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