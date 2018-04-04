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Жозефін Скрівер у бікіні відсвяткувала великодні канікули (ФОТО)
04.04.2018 00:36
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Сезон показів закінчився, до наступного "ангели" Victoria's Secret ще не почали готуватися, тож саме час для насиченого відпочинку: так, модель Жозефін Скрівер великодні вихідні вирішила провести на Карибських островах.

На своїй сторінці у Інстаграмі красуня поділилася кількома світлинами у відвертих купальниках, демонструючи розкішну підтягнуту фігуру.

"У пошуці великодніх яєць у океані", - жартома підписала фото Жозефін.

What is your favorite beach destination in the world?!

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