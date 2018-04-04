|Жозефін Скрівер у бікіні відсвяткувала великодні канікули (ФОТО)
|04.04.2018 00:36
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Сезон показів закінчився, до наступного "ангели" Victoria's Secret ще не почали готуватися, тож саме час для насиченого відпочинку: так, модель Жозефін Скрівер великодні вихідні вирішила провести на Карибських островах.
На своїй сторінці у Інстаграмі красуня поділилася кількома світлинами у відвертих купальниках, демонструючи розкішну підтягнуту фігуру.
"У пошуці великодніх яєць у океані", - жартома підписала фото Жозефін.
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