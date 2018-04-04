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"Газпром" планирует в 10 раз сократить транзит через Украину после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока"
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04.04.2018 00:39
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Председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер
заверил, что компания не планирует полностью останавливать транзит
через территорию Украины. Власти Украины заявляли, что "Северный
поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы Фото: EPA По
его словам, речь не идет о полной остановке транзита через
территорию Украины, "потому что есть сопредельные государства, есть
регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны
Европы"."Другое дело – что это объемы, которые будут, без сомнения,
менее значительны. Видимо, речь может идти о 10–15 млрд
м³ газа в год", – уточнил Миллер."Интерфакс" отмечает,
что в 2017 году Украина транспортировала 93 млрд
м³ российского газа, в 2016 году – 82 млрд м³.В этот же
день Миллер, находясь в Анкаре, заверил, что строительство первой
нитки "Турецкого потока" будет завершено в мае. До этого "Газпром"
ликвидировал более 506 км труб из-за сокращения мощностей
"Турецкого потока" с 63 млрд до 31,5 млрд м³ в год.Проект "Северный
поток – 2" предусматривает строительство двух ниток
трубопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в
Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй
очереди "Северного потока" планируют в 2018
году.Власти Украины, США, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы.
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