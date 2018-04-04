Председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что компания не планирует полностью останавливать транзит через территорию Украины. Власти Украины заявляли, что "Северный поток – 2" угрожает энергетической безопасности Европы Фото: EPA По его словам, речь не идет о полной остановке транзита через территорию Украины, "потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы"."Другое дело – что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10–15 млрд м³ газа в год", – уточнил Миллер."Интерфакс" отмечает, что в 2017 году Украина транспортировала 93 млрд м³ российского газа, в 2016 году – 82 млрд м³.В этот же день Миллер, находясь в Анкаре, заверил, что строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено в мае. До этого "Газпром" ликвидировал более 506 км труб из-за сокращения мощностей "Турецкого потока" с 63 млрд до 31,5 млрд м³ в год.Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство двух ниток трубопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году.Власти Украины, США, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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