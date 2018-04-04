Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) объявила о введении усиленного режима лабораторного контроля продукции трех белорусских предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора, передает

“Россельхознадзор отмечает продолжающиеся случаи выявления поступлений в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации”, — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в этой связи введен усиленный лабораторный контроль в отношении продукции следующих предприятий:

Филиал “Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО” (выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине замороженной);

ОАО “Милкавита” Полесский производственный участок (выявление натамицина в сыре);

СООО “Мясопродукт” (выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине замороженной).

“В случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, Россельхознадзор не исключает вероятности введения временных ограничений на поставки продукции этих компаний на территорию России”, — подчеркнули в Россельхознадзоре.

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