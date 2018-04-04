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Американский сенатор Портман: Военный конфликт на Донбассе будет решен благодаря преданности
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04.04.2018 00:47
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Для благополучного решения военного конфликта на Донбассе страны
Евросоюза и США должны стоять "плечом к плечу" с Украиной, заявил
сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роберт
Портман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Портман: Весь свободный мир хочет, чтобы Украина была успешной
Фото: ЕРА Отвечая на вопрос, не будут ли поставки американского
вооружения помогать усилению напряжения и насилия в зоне военного
конфликта на востоке Украины, сенатор отметил: "Я думаю, что это
доказано: будет как раз наоборот. Обладая способностью защищать
себя, есть больше шансов достичь мира. Потому будут определенные
последствия. Сила украинской армии улучшилась, так же, как и
обучение. Страны НАТО помогают в этом смысле, включая США и других
партнеров по НАТО. А сейчас у украинцев будет возможность иметь
дополнительное вооружение, и они смогут сказать, что будут
последствия в случае, если агрессия будет продолжаться".По его
мнению, поставки вооружений приведут к мирному решению.Портман
убежден, что для благополучного решения военного конфликта на
Донбассе страны Евросоюза и США должны стоять "плечом к плечу" с
Украиной."Конфликт будет решен благодаря преданности. Не только
благодаря украинской армии, Вооруженным силам и лучшему вооружению,
которое они смогут использовать. Но и с помощью остального
мира – в частности, с помощью Европейского союза и Соединенных
Штатов. И мы должны стоять бок о бок с украинцами. Так же, как мы
стоим плечом к плечу, удерживая санкции в ответ на агрессию и
незаконную аннексию Крыма. Я действительно думаю, что конфликт
может быть урегулирован... Мы должны бороться все вместе. И в этих
условиях вероятность успеха выше", – подчеркнул сенатор."Весь
свободный мир смотрит на Украину, чтобы она была успешной. И у меня
есть большие надежды, что с сохранением преданности и решимости со
стороны ЕС, США, ООН, целого свободного мира и со стойкостью
украинского народа будущее Украины может быть светлым", –
резюмировал американский сенатор.1 марта 2018 года Государственный
департамент США принял решение о продаже Киеву противотанковых
ракетных комплексов Javelin.
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