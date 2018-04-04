Для благополучного решения военного конфликта на Донбассе страны Евросоюза и США должны стоять "плечом к плечу" с Украиной, заявил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роберт Портман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Портман: Весь свободный мир хочет, чтобы Украина была успешной Фото: ЕРА Отвечая на вопрос, не будут ли поставки американского вооружения помогать усилению напряжения и насилия в зоне военного конфликта на востоке Украины, сенатор отметил: "Я думаю, что это доказано: будет как раз наоборот. Обладая способностью защищать себя, есть больше шансов достичь мира. Потому будут определенные последствия. Сила украинской армии улучшилась, так же, как и обучение. Страны НАТО помогают в этом смысле, включая США и других партнеров по НАТО. А сейчас у украинцев будет возможность иметь дополнительное вооружение, и они смогут сказать, что будут последствия в случае, если агрессия будет продолжаться".По его мнению, поставки вооружений приведут к мирному решению.Портман убежден, что для благополучного решения военного конфликта на Донбассе страны Евросоюза и США должны стоять "плечом к плечу" с Украиной."Конфликт будет решен благодаря преданности. Не только благодаря украинской армии, Вооруженным силам и лучшему вооружению, которое они смогут использовать. Но и с помощью остального мира – в частности, с помощью Европейского союза и Соединенных Штатов. И мы должны стоять бок о бок с украинцами. Так же, как мы стоим плечом к плечу, удерживая санкции в ответ на агрессию и незаконную аннексию Крыма. Я действительно думаю, что конфликт может быть урегулирован... Мы должны бороться все вместе. И в этих условиях вероятность успеха выше", – подчеркнул сенатор."Весь свободный мир смотрит на Украину, чтобы она была успешной. И у меня есть большие надежды, что с сохранением преданности и решимости со стороны ЕС, США, ООН, целого свободного мира и со стойкостью украинского народа будущее Украины может быть светлым", – резюмировал американский сенатор.1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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