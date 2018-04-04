Президент РФ Владимир Путин в Анкаре обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин заявил о "раскручивании антироссийской кампании" Фото: EPA Глава Кремля признал, что "вскользь" обсудил указанную тему с турецким лидером, который "поставил вопросы на этот счет".Путин выразил удивление "скоростью раскручивания антироссийской кампании по делу Скрипаля".Он отметил, что британская Лаборатория оборонной науки и техники в Портон-Даун не смогла определить, где был создан нервный агент "Новичок", который применялся во время покушения. Также, по словам Путина, Скотланд-Ярд заявлял, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования.4 апреля РФ созывает сессию исполкома международной Организации по запрещению химического оружия, чтобы "разобрать эту ситуацию самым подробным образом".Путин напомнил, что Москва "поставила 20 вопросов для обсуждения", и надеется в ходе этой дискуссии "поставить окончательную точку в том, что произошло".Глава Кремля подчеркнул, что Следственный комитет РФ расследует это дело.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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