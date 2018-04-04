О таком заявил в эфире “5 канала” в программе “Информационный вечер” вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает

“Штаб прежде только должен обеспечить безопасность людей, эвакуации их из мест подтопления, подвоз питьевой воды, пищевых продуктов, а также медикаментов или эвакуацию людей, которым нужна помощь. Это практически то, что должно работать. Мы понимаем, что там она была вчера, она уже отошла сегодня, например по Чернигову, Черниговскому району. Этот вопрос, который должен быть урегулирован в течение одной-двух суток. Мы об этом предупреждали ... По подтоплениях, сейчас ГСЧС работает вместе с органами самоуправления по откачке воды, где это вероятно, именно из подвальных помещений, многоэтажного сектора и жилых домов”.

Зубко также рассказал о стратегии, как в будущем планируют минимизировать последствия подтопления в различных регионах: “Сейчас мы начали работать с водным агентством по определению тех зон, которые не могут быть заселены в связи с подтоплением в течение десятков лет. Сейчас там уже населенные пункты, следовательно органы государственного саморегулирования, имея такие бюджеты — 192 млрд (местные бюджеты в 2017 году достигли рекордных 192 миллиарда гривен), вновь являются доходы местных бюджетов в прошлые годы. Нужно все-таки принять те превентивные меры, которые не позволят в будущих годах это сделать. Надо там восстановить те сточные коллекторы, которые там были, нужно посмотреть, дополнительно искусственные сооружения нужно отремонтировать, подготовить для того, чтобы была возможность сбросить воду. И это работа, которую должны проводить постоянно. Сейчас мы определили места. 43 тысячи человек привлечены по стране на Закарпатье, Одесской, Луганской областях, северо-востоке — это Сумская область, Черниговская область, которая практически всегда в зоне риска. Но главное нам сейчас не распространять такие явления — это вопрос жилой застройки в тех местах, где постоянно будет возникать кризис”.

Как сообщал сегодня 47 городов областного значения ожидают возможности присоединения к себе сельских общин.

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