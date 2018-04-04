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Парламент Нидерландов одобрил закон о расширении "списка Магнитского" на весь Евросоюз
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04.04.2018 01:03
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Нижняя палата парламента Нидерландов поручила правительству
инициировать введение санкций согласно "списку Магнитского" на всей
территории Евросоюза. В Нидерландах рассчитывают, что в течение
пяти месяцев будет создан общеевропейский "список Магнитского"
Фото: ЕРА Принятый законопроект поручает правительству Нидерландов
инициировать на уровне Европейского союза введение санкций за
нарушение прав человека по единому европейскому списку, названному
именем умершего в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.В
случае непринятия Евросоюзом в течение пяти месяцев
расширенных ограничительных мер правительство должно будет внести
законодательные предложения относительно санкций на национальном
уровне.Депутат Петер Омзигт, внесший инициативу, сказал в
интервью EUObserver, что Нидерланды могут объединиться в
имплементации общего для Европы "списка Магнитского" с балтийскими
и скандинавскими государствами.Законы, названные в честь юриста
компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009
году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты
в США, Канаде, Великобритании, Латвии, Эстонии и Литве.
Они предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз
фигурантам списка, уличенным в грубом попрании прав человека.
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