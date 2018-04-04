Нижняя палата парламента Нидерландов поручила правительству инициировать введение санкций согласно "списку Магнитского" на всей территории Евросоюза. В Нидерландах рассчитывают, что в течение пяти месяцев будет создан общеевропейский "список Магнитского" Фото: ЕРА Принятый законопроект поручает правительству Нидерландов инициировать на уровне Европейского союза введение санкций за нарушение прав человека по единому европейскому списку, названному именем умершего в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.В случае непринятия Евросоюзом в течение пяти месяцев расширенных ограничительных мер правительство должно будет внести законодательные предложения относительно санкций на национальном уровне.Депутат Петер Омзигт, внесший инициативу, сказал в интервью EUObserver, что Нидерланды могут объединиться в имплементации общего для Европы "списка Магнитского" с балтийскими и скандинавскими государствами.Законы, названные в честь юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет, приняты в США, Канаде, Великобритании, Латвии, Эстонии и Литве. Они предусматривают замораживание активов и запрет на выдачу виз фигурантам списка, уличенным в грубом попрании прав человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки магнитского санкций прав списка человека Теги: мир