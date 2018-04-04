Социальная сеть Facebook хранила удаленные пользовательские видео. Об этом пишет со ссылкой на .

Речь идет о роликах, которые были удалены пользователями и не предназначались для публикации на страницах соцсети. Они были сняты тогда, когда соцсеть позволяла записывать их на собственные мощности.

Разработчики Facebook несколько дней разбирались с проблемой и выяснили, что причина крылась в "баге". Руководство социальной сети уже принесло пользователям свои извинения.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг назвал сроки . Основатель соцсети заявил, что речь идет о годах.

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