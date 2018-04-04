В Одессе в магазине одежды секонд-хенд "Euro Style" на Люстдорфской дороге, 162 менеджер закрыла троих детей. Требовала, чтобы возместили убытки за поломанный куллер с водой. Один из ребят бился в истерике и просился к маме. Об этом рассказал свидетель Даниил Удилов,передает со ссылкой на .

"Магазин уже закрывался. В торговом зале увидел на скамейке для примерки обуви трех ребят 9-11 лет. Сотрудница магазина их отчитывает. Один из ребят бился в истерике, громко плакал, что он хочет к маме, просил, чтобы его отпустили домой", - говорит Удилов.

Мужчина отметил, что, судя по следам побоев на лицах и старой одежды, дети из неблагополучных семей.

"Все это происходило под камерами видеонаблюдения. Позже приехали работники государственной охраны. Они и отпустили детей домой. Мы же обратились к сотрудникам полиции", - добавляет свидетель.

Издевательства над детьми нужно было записать на видео, говорит Зоя Мельник из Патрульной полиции Одесской области.

"Мужчине стоило снять все, что происходило и сразу на место вызвать полицию. Детей должны были отвести домой, а не обижать в магазине. По поломке куллера, то за исправность и целостность вещей несут ответственность владельцы и работники магазина", - сказала Зоя Мельник.

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