Седьмая ракетка Украины одиночного разряда женского тенниса Даяна Ястремская впервые в карьере получила пропуск в основную сетку турнира категории WTA Premier, информирует со ссылкой на сайт соревнований “Volvo Car Open” и WTA.

Новоиспеченная чемпионка турнира в Майами американка Слоан Стивенс принял решение сняться с престижных соревнований “Volvo Car Open”, сославшись на усталость.

“С сожалением сообщаю, что я не в состоянии сыграть в Чарльстоне на этой неделе. После победы в Майами я чувствую себя полностью истощенной и в физическом плане, и в психологическом. Я не чувствую себя готовой для того, чтобы демонстрировать свой лучший теннис, следовательно мне необходимо отдохнуть”, — сказала американка.

Место четвертой сеяной Стивенс в основной сетке заняла 17-летняя Даяна Ястремская, ранее проиграла в финальном раунде квалификации экс-соотечественницы Марина Заневская.

Примечательно, что Ястремская стартует сразу со второго круга турнира, где соперницей одесситки станет 101 ракетка мира Бернарда Пера с США.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 800 тыс. долл.

Добавим также, вчера участие в одиночном разряде турнира завершила наша Екатерина Бондаренко — уступила 14-й сеяной француженке Корне — 1:6, 2:6.

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