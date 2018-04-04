Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий вмешивался в расследования дел, которые касались парламентария от "Народного фронта" Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева и экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, сообщили "Украинская правда", "Еспресо" и "Громадське" со ссылкой на жалобу главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. СМИ сообщили о деталях записаннных бесед Холодницкого Фото: Назар Холодницький / Facebook Издание утверждает, что ознакомилось с документом и в нем Холодницкому также вменяют: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

совершения действий, порочащих звание прокурора и дающих возможность усомниться в беспристрастности и независимости;

грубое нарушение правил прокурорской этики;

вмешательство в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей. По данным "Украинской правды", обвинения основываются на записях разговоров Холодницкого с фигурантами ряда уголовных производств.Глава САП якобы заверял парламентария от "Народного фронта" Георгия Логвинского, что "полностью контролирует ситуацию" по делам, которые расследует НАБУ в отношении нардепа. Таже Холодницкий убеждал прокурора Сергея Козачину в бесперспективности указанных дел и объяснял, что "не хочет ссориться с Логвинским, потому что он прикрывается отношениями с лидерами крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, связями в ПАСЕ, Кнессете и посольстве Израиля", говорится в материале.Издание отметило, что Холодницкий "употреблял многочисленные нецензурные выражения и антисемитские выпады".Холодницкий требовал от заместителя главы САП Владимир Кривенко не привлекать к ответственности мэра Одессы Геннадия Труханова, а дело бизнесмена Олега Бахматюка просил забрать у НАБУ и передать другому органу (в итоге его направили в Нацполицию), утверждается в публикации.Согласно информации "Громадського", Холодницкий саботировал расследование о незадекларированном автомобиле Skoda Octavia экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак и раскрыл "секретные ведомости" о деле руководителю правозащитной организации Transparency International Ярославу Юрчишину.Еще один записанный разговор главы САП, по данным телеканала "Еспресо" касался дела помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра Богачева, которого подозревают в попытке дать взятку исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.Холодницкий якобы встретился со свидетелем по делу, заместителем директора по стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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