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Сытник в жалобе в дисциплинарную комиссию обвинил Холодницкого в разглашении тайны следствия и вмешательстве в ряд дел – СМИ
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04.04.2018 01:35
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар
Холодницкий вмешивался в расследования дел, которые касались
парламентария от "Народного фронта" Георгия Логвинского, мэра
Одессы Геннадия Труханова, помощника лидера Радикальной партии
Олега Ляшко Александра Богачева и экс-главы Национального агентства
по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак, сообщили
"Украинская правда", "Еспресо" и "Громадське" со ссылкой на жалобу
главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. СМИ
сообщили о деталях записаннных бесед Холодницкого Фото: Назар
Холодницький / Facebook Издание утверждает, что ознакомилось с
документом и в нем Холодницкому также вменяют:
По данным "Украинской правды", обвинения основываются на записях
разговоров Холодницкого с фигурантами ряда уголовных
производств.Глава САП якобы заверял парламентария от "Народного
фронта" Георгия Логвинского, что "полностью контролирует ситуацию"
по делам, которые расследует НАБУ в отношении нардепа. Таже
Холодницкий убеждал прокурора Сергея Козачину в бесперспективности
указанных дел и объяснял, что "не хочет ссориться с Логвинским,
потому что он прикрывается отношениями с лидерами крымскотатарского
народа Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, связями в ПАСЕ,
Кнессете и посольстве Израиля", говорится в материале.Издание
отметило, что Холодницкий "употреблял многочисленные нецензурные
выражения и антисемитские выпады".Холодницкий требовал от
заместителя главы САП Владимир Кривенко не привлекать к
ответственности мэра Одессы Геннадия Труханова, а дело бизнесмена
Олега Бахматюка просил забрать у НАБУ и передать другому органу (в
итоге его направили в Нацполицию), утверждается в
публикации.Согласно информации "Громадського", Холодницкий
саботировал расследование о незадекларированном автомобиле Skoda
Octavia экс-главы Национального агентства по вопросам
предотвращения коррупции Натальи Корчак и раскрыл "секретные
ведомости" о деле руководителю правозащитной организации
Transparency International Ярославу Юрчишину.Еще один записанный
разговор главы САП, по данным телеканала "Еспресо" касался дела
помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александра
Богачева, которого подозревают в попытке дать взятку исполняющей
обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.Холодницкий
якобы встретился со свидетелем по делу, заместителем директора по
стра
- невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных
обязанностей;
- совершения действий, порочащих звание прокурора и дающих
возможность усомниться в беспристрастности и независимости;
- грубое нарушение правил прокурорской этики;
- вмешательство в служебную деятельность другого прокурора,
служебных, должностных лиц или судей.
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