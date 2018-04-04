|Украинцы все больше валюты выводят за границу
|04.04.2018 01:38
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С начала года выдал 290 электронных лицензий на вывод валюты.
По данным , сумма операций по 282 из них составила $6,5 млн,передает со ссылкой на .
Кроме того, наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на такую услугу. Так, с 3 июля 2017 года и по состоянию на конец прошлого года было выдано 402 электронные индивидуальные лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти $9 млн.
В начале июля прошлого года облегчил украинцам вывод валюты за границу. Первыми это почувствовали те, кто купил за рубежом недвижимость, ценные бумаги и пополнили счета.
Также упростил порядок получения украинцами кредитов от международных финансовых организаций. Изменения предусматривают освобождение кредитных договоров в иностранной валюте с МФО от регистрации в . Предоставления резидентам возможности привлекать кредиты от МФО по договорам.