3 апреля музыкальный сервис Spotify провел первое публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Биржа хотела поздравить иностранную компанию, вывесив баннер с ее логотипом и флагом Швейцарии, но ошиблась. Об этом сообщает со ссылкой на официальный Twitter биржи.

Spotify — шведская компания, базирующаяся в Стокгольме, а сотрудники биржи перепутали Швецию и Швейцарию. NYSE исправила ошибку уже через 15 минут после того, как вывесила первый флаг.

После этого биржа пошутила в Twitter от имени швейцарцев.

“Мы надеемся, что все насладились секундной одой нашей нейтральной роли в процессе открытия цен сегодня утром”, — указано в сообщении учреждения.

На шутливый твит ответила Шведско-американская торговая палата. Там пояснили, что это распространенное заблуждение, потому что у шведов “тоже есть замечательный шоколад”.

“Наши поздравления Spotify и Даниэлю Эку. NYSE — Швецию и Швейцарию часто путают, и ошибка осложняется, потому что у нас, шведов, тоже есть замечательный шоколад ”

Как сообщал в конце прошлого года в Дании наркодилер перепутал автомобиль полиции и такси.

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