Суд гандбола Европейской федерации гандбола (EHF Court of Handball) вынес решение о женской молодежной сборной России (игроки 1998 года рождения и младше), которая возбудила антидопинговые правила, сообщает со ссылкой на Федерацию гандбола России.

В ходе рассмотрения дела об обнаружении допинга в трех игроков команды Марии Дудиной, Марии Дувакиной и Антонины Скоробогатченко суд аннулировал результаты всех матчей российской команды на чемпионате Европы, который прошел в июле-августе 2017 Словении.

Также Федерации гандбола России необходимо вернуть серебряные медали, которые женская молодежная сборная России завоевала на континентальном первенстве, до 4 июня 2018 года.

Кроме того, “EHF Court of Handball” наложил штраф на ФДР в размере 20 тысяч евро за нарушение антидопинговых правил игроками женской молодежной сборной России.

Примечательно, что ФДР не намерен подавать апелляцию на вынесенные судом гандболу Европейской федерации гандбола решения.

Добавим также, ранее было установлено, что гандболистки Дудина, Дувакина и Скоробогатченк, сдали положительный допинг-тест на мельдоний во время чемпионата Европы.

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