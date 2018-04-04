Так называемый вице-премьер оккупированного полуострова Игорь Михайличенко заявил, что Крым стал четвертым между 15 субъектов российского Южного военного округа РФ по численности заданий на призыв граждан. В 2017 году на службу в вооруженные силы РФ призвали не менее 4800 крымчан Фото: mil.ru По его словам, полуостров стал четвертым между 15 субъектов российского Южного военного округа по численности заданий на призыв граждан в ряды вооруженных сил РФ.Украинская прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток.Мониторинговая задача ООН по правам человека в Украине информировала, что в 2017 году на службу в вооруженные силы РФ призвали не менее 4800 крымчан.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России отменить призыв в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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