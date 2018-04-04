Так называемый вице-премьер оккупированного полуострова Игорь
Михайличенко заявил, что Крым стал четвертым между 15 субъектов
российского Южного военного округа РФ по численности заданий на
призыв граждан. В 2017 году на службу в вооруженные силы РФ
призвали не менее 4800 крымчан Фото: mil.ru По его словам,
полуостров стал четвертым между 15 субъектов российского Южного
военного округа по численности заданий на призыв граждан в ряды
вооруженных сил РФ.Украинская прокуратура Автономной Республики
Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или
электронной почте в случае получения повесток.Мониторинговая задача
ООН по правам человека в Украине информировала, что в 2017 году на
службу в вооруженные силы РФ призвали не менее 4800 крымчан.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014
года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Министерство иностранных дел
Украины неоднократно требовало от России отменить призыв
в Крыму.
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