Водитель автомобиля “Славута” зацепил автомобиль “Дэу Ланос” и “Шевроле” выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной “скорой” “Рено”. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.

В результате столкновения четырех автомобилей в Харькове два человека погибли, еще трое получили травмы.

“Происшествие произошло сегодня около 22.25 на улице Деревянко перед Алексеевским мостом в Шевченковском районе города. Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Славута” во время движения задел легковушки “Дэу Ланос” и “Шевроле” и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи “Рено”, — говорится в сообщении правоохранителей.

На месте ДТП погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир “Славуты”. Три человека, находившиеся в скорой, предварительно врач, врач и пациент получили различные травмы.

“Сейчас на месте происшествия работают следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия”, — сообщили в полиции.

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