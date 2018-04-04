хозяин титулованного греческого ФК “Олимпиакос” Евангелос Маринакис решил осуществить кардинальные меры в направлении футболистов из-за последних неутешительные результаты коллектива, передает со ссылкой на ВВС.

Президент клуба с Пирея наложил штраф на футболистов основной команды в размере 400 тыс. долл., а также отправил часть в отпуск не дожидаясь конца сезона. Имена данных игроков не разглашаются.

“Я и другие фанаты уже довольно натерпелись от вас, довольно. Вы пойдете сегодня в отпуск”, — заявил Маринакис.

Заменить часть основных футболистов должны молодые спортсмены из дублирующего клуба.

Примечательно, что судоходный магнат Маринакис, который также владеет английским ФК “Ноттингем Форест”, в 2015-м году наказывал свою греческую команду по схожей схеме — штрафом за выступления на 500 тысяч евро.

Заметим, что действующие чемпионы Греции сейчас занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Греции (6 очков отставания от лидера “АЕК”). В последних восьми матчах, команда Оскара Гарсии Жуньента получила лишь три победы.

Добавим, что “Олимпиакос” является самой титулованной командой Греции — 44 титула победителя внутреннего первенства.

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