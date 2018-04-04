Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален принял решение закончить карьеру. Такое решение спортсмен принял из-за проблем со здоровьем. О своем решении 44-летний спортсмен рассказал во время пресс-конференции.

"У меня еще очень много мотивации. Спорт-прежнему приносит мне удовольствие. Я мог бы сказать, что устал, но это не так. Хотел бы провести в биатлоне еще несколько сезонов, но этот был для меня последним", -говорит Бйордалена,передает со ссылкой на .

Норвежец рассказал о проблемах с сердцем, которые давно его беспокоят.

"Прошлым летом случился случай, который заставил меня впервые задуматься о завершении спортивной карьеры. У меня обнаружили нарушения сердечного ритма. Дело в том, что это всегда происходило во сне, и никогда во время тренировок или других физических нагрузок. Мы держали это под контролем, но потом это повторилось. Мой организм реагировал хорошо, и я получал помощь от своей медицинской команды. но зимой мы переговорили и пришли к выводу, что лучше будет закончить карьеру ", - сказал Бьорндален.

В целом за свою карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских наград, из которых 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. Норвежец 20 раз показывал лучший результат на чемпионатах мира, и шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. 95 раз побеждал на этапах Кубка мира и установил рекорд по этому показателю.

Рекорд Бьорндалена смог превзойти не менее известный в мире биатлона спортсмен - француз Мартен Фуркад.

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