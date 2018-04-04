Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 проект постановления об увольнении в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун,передает со ссылкой на .

Члены комитета поддержали проект постановления №5642, зарегистрированный 16 января 2017 депутатами Игорем Шурмой и Александром Вилкулом с "Оппозиционного блока", о признании работы Ульяны Супрун неудовлетворительной и обращения в об увольнении с должности.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, депутаты считают недостаточной работу Супрун по осуществлению закупки лекарственных средств за счет бюджета.

14 апреля 2016 года утвердила правительство во главе с Владимиром Гройсманом. Министра здравоохранения тогда не назначили. 27 июля 2016-го исполняющим обязанности назначили Ульяну Супрун. Она на этой должности до сих пор.

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