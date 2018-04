Во Франции началась забастовка железнодорожников. Фоторепортаж

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2316; coreola.articleid = 239813; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2203] = 2203;coreola.sections[2316] = 2316; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Вопрос дня

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков ИНФОГРАФИКА

Фото

Видео

Архив Надежда Савченко Владимир Рубан Назар Холодницкий

выборы президента РФ 2018 Сергей Скрипаль пожар в Кемерово

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo.html", "name": "Фото" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/photo/events.html", "name": "События" } } ] } ГОРДОН



Фото



События

Во Франции началась забастовка железнодорожников. Фоторепортаж События Во Франции началась забастовка железнодорожников. Фоторепортаж Сегодня 03.09 Об этом сообщило радио RFI. Тысячи работников поучаствовали в шествии в Париже, выступая против планов правительства лишить их ряда льгот. В первый день протестов работали только 12% скоростных поездов и около трети пригородных поездов. Забастовка должна продлиться до 28 июня. В планах бастующих – полностью останавливать движение поездов на два дня каждую неделю. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки забастовка железнодорожников франции началась поездов Теги: события