Большая километровая пропасть образовалась на трассе международного значения Н-07 "Киев-Сумы-Юнаковка" неподалеку от города Ромны.

Информацию об этом распространяют в Facebook водители, в частности Слава Дедоф, который разместил в соцсети соответствующее видео,передает со ссылкой на .

Дорогу размыло наводнение, которое было в регионе, 2 апреля.

"Размыло часть дорогим "Сумы-Прилуки-Киев" (за Ромнами). Глубина около 1,5 метра. Дорожники пытаются отвести поток в сторону, но отдельно некуда", - рассказал зритель.

На видео можно увидеть глубокую километровую пропасть, ширина которой кое-где достигает 2 метров.

Служба автомобильных дорог Сумской области данный случай еще не комментировала, пока работники службы пытаются ликвидировать повреждения дороги.

В Полтаве массово образуются провалы на месте канализационных люков. Специалисты утверждают, что возникла наихудшая ситуация в масштабе всей Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира