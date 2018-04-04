Facebook объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской “фабрикой троллей”. Об этом агентству Reuters заявил глава соцсети Марк Цукерберг, информирует

Комментируя удаление страниц и аккаунтов, Марк Цукерберг заявил, что в этих группах и на этих страницах “неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировали ими”. “Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook”, — добавил Цукерберг.

По данным Reuters, речь идет, в частности о “Федеральное агентстве новостей”.

Как сообщал утечка данных на Facebook: Цукербергу надо несколько лет на решение проблем.

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