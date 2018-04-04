На дороге Сумы - Прилуки - , близко от города Ромны Сумской области, образовался ров глубиной около 1,5 м. Причиной разлома стали паводковые воды.

Видео с места происшествия опубликовал в Facebook Слава Дидоф. На видео видно, что работники службы автомобильных дорог частично защитили опасный участок,передает со ссылкой на .

"Размыло часть дороги Сумы - Прилуки - (под Ромнами), бездна около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но отдельно некуда), если не получится - то капец", - написал Дидоф.

Кадры огромного провала на трассе не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.

В Полтавской области из-за ямы с 10 марта закрыли дорогу Т-19-04 Белополье - Терны - Липовая Долина - Гадяч.

"Движение транспорта для всех видов транспорта запрещенно. Дорога не отвечает требованиям прочности дорожной одежды современным нагрузкам и требует проведения ремонтных работ с усилением основания. В 2017 году была строка в постановлении КМУ на 1 млн грн, а необходимо 150 млн грн на ремонт этой автодороги. Даже сыграли тендер и определили победителя. Однако денег не поступило. А в этом году и строки нет финансирования", - пояснили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

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