Полузащитник донецкого “Шахтера” Дентиньо изъявил желание вернуться в бразильский клуб, информирует со ссылкой на Mercado Da Bola.

29-летний спортсмен недоволен нынешним положением в донецком коллективе следовательно хочет вернуться на родину. Поскольку договор футболиста действует до конца сезона 2020/21 годов, он надеется, что руководство “Шахтера” отпустит его по арендной сделке.

Кроме того, Дентиньо желает вернуться исключительно в состав “Коринтианса” и не будет рассматривать другие предложения.

Отметим, что Дентиньо уже выступал в составе бразильского клуба с 2007-го по 2011-й год, проведя 76 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных пасов.

Заметим, что в текущей кампании бразилец принял участие в 28 матчах в форме “Шахтера”, но только 5 из них начинал в стартовом составе.

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