За последние несколько месяцев увеличилось количество приложений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для производства криптовалюты, отметили специалисты Google. Google не будет запрещать приложения, связанные с технологией блокчейн Фото: EPA Специалисты Google отмечают, что за последние несколько месяцев увеличилось количество приложений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции, однако имеют встроенные скрипты для майнинга, работающие в фоновом режиме.Такие скрипты могут негативно влиять на общую производительность компьютера и, по данным TechCrunch, чаще только направлены на создание криптовалюты Monero.Расширения, связанные с технологией блокчейн (проверка на достоверность транзакций криптовалюты), Google удалять и ограничивать не будет. В июне поисковик запретит рекламу криптовалют. До этого на такие меры пошли Facebook и Twitter. Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Майнинг – это процесс создания новых единиц криптовалюты. Как поясняет "Медуза", "обычные наличные деньги создают, чеканя монеты и печатая банкноты, а новая криптовалюта появляется, когда кому-то удается рассчитать специальную математическую функцию (хеш-сумму – уникальную контрольную сумму), которая соответствует заранее определенным параметрам". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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