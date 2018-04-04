|
В Google Chrome удалят все расширения для майнинга криптовалют
|
04.04.2018 03:07
|
За последние несколько месяцев увеличилось количество
приложений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции,
однако имеют встроенные скрипты для производства криптовалюты,
отметили специалисты Google. Google не будет запрещать приложения,
связанные с технологией блокчейн Фото: EPA Специалисты Google
отмечают, что за последние несколько месяцев увеличилось количество
приложений-вредителей, которые внешне предлагают полезные функции,
однако имеют встроенные скрипты для майнинга, работающие в фоновом
режиме.Такие скрипты могут негативно влиять на общую
производительность компьютера и, по данным TechCrunch, чаще только
направлены на создание криптовалюты Monero.Расширения, связанные с
технологией блокчейн (проверка на достоверность транзакций
криптовалюты), Google удалять и ограничивать не будет. В июне
поисковик запретит рекламу криптовалют. До этого на такие меры
пошли Facebook и Twitter. Криптовалюта –
виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним
банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся
только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в
мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из
них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Майнинг –
это процесс создания новых единиц криптовалюты. Как
поясняет "Медуза", "обычные наличные деньги создают, чеканя
монеты и печатая банкноты, а новая криптовалюта появляется, когда
кому-то удается рассчитать специальную математическую функцию
(хеш-сумму – уникальную контрольную сумму), которая
соответствует заранее определенным параметрам".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира