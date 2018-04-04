Народный депутат от фракции “Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко заявил, что строительство новых дорог и реализация любых других инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства на условиях концессии будет находиться под полным контролем со стороны государства для защиты интересов украинских потребителей. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу нардепа.

Нардеп отметил, что законопроект № 8125 разрабатывался при поддержке ЕБРР и Всемирного банка.

“Важность нового Закона „О концессиях“ трудно переоценить, ведь объекты инфраструктуры с одной стороны будут иметь конкретного хозяина, который будет вкладывать средства в их развитие, развитие и содержание, а с другой — деятельность концессионера и качество выполненных им работ будет контролироваться государством. Безусловно, что от такого партнерства выиграют прежде только потребители — то есть мы с вами”, — отметил Кононенко.

По словам народного депутата, опыт многих стран свидетельствует о том, что привлечение частного капитала к финансированию и управлению инфраструктурными объектами на условиях государственно-частного партнерства является одним из наиболее эффективных путей улучшения объектов государственной и коммунальной собственности.

“В Украине до сих пор не было реализовано ни одного масштабного проекта на условиях концессии. В то же время в мире именно механизм концессии применяется для реализации значимых инфраструктурных программ”, — добавил нардеп.

Как сообщал в БПП предлагать с начала отсрочить, а потом отменить декларирование для активистов.

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