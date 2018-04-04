Первый лайнер Boeing 737-800 перевозчика Iraqi Airways приземлился
в аэропорту Борисполь 3 апреля. Официальная презентация рейсов
иракской авиакомпании должна состояться на следующей неделе Фото:
EPA Первый лайнер Boeing 737-800 иракского перевозчика приземлился
в аэропорту Борисполь 3 апреля. Рейс между двумя столицами длился
почти четыре часа.Официальная презентация рейсов должна состояться
10 апреля.
Скриншот: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook
Специализированное издание ЦТС добавило, что Iraqi
Airways будет совершать полеты в Борисполь и обратно в Багдад раз в
неделю – по вторникам.
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