Первый лайнер Boeing 737-800 перевозчика Iraqi Airways приземлился в аэропорту Борисполь 3 апреля. Официальная презентация рейсов иракской авиакомпании должна состояться на следующей неделе Фото: EPA Первый лайнер Boeing 737-800 иракского перевозчика приземлился в аэропорту Борисполь 3 апреля. Рейс между двумя столицами длился почти четыре часа.Официальная презентация рейсов должна состояться 10 апреля. Скриншот: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" / Facebook Специализированное издание ЦТС добавило, что Iraqi Airways будет совершать полеты в Борисполь и обратно в Багдад раз в неделю – по вторникам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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