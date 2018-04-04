Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы американские войска “вышли” из Сирии. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

“Наша главная задача по Сирии — избавиться от ИГИЛ. Мы почти выполнили эту задачу, и мы будем принимать решение очень быстро в координации с другими в этой области относительно того, что мы будем делать”, — заявил Трамп на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

Американский президент добавил, что: “Я хочу выйти, я хочу вернуть свои войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации”.

В то же время генерал Джо Вотель, который возглавляет Центральное командование считает, что США должны сыграть долгосрочную роль в Сирии для стабилизации районов, освобожденных от оккупации ИГИЛ. Посланник США в коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк также подчеркивает, что борьба с джихадистами еще не закончена. Чиновники утверждают, что 98 процентов территорий в Сирии и Ираке, которые когда-то были оккупированы ИГИЛ освобождены, но группа еще осталась вдоль долины реки Евфрат в восточной Сирии, и военные опасаются, что боевики планируют долгосрочное противостояние.

Трамп заявил, что он будет проводить консультации с союзниками и предложил Саудовской Аравии профинансировать присутствие американских войск.

Как сообщал недавно СМИ сообщали, что Трамп считает нужным вывести силы США из Сирии.

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